A valorização não é igual para todos os carros. Os veículos elétricos que começaram a ser vendidos em 2023 acumularam desvalorização de 44,6% até março de 2026, refletindo maior oferta de modelos novos e competição no segmento. Híbridos também se desvalorizaram, com queda média em torno de 25,9% no mesmo período. Carros a combustão tiveram depreciação menor, em torno de 21,6%.

A variação de preços também difere por região. Na passagem de fevereiro para março, a região Sudeste registrou maior inflação de usados, com forte alta em São Paulo, enquanto estados como Pernambuco lideraram a alta acumulada no ano.

Esse movimento mostra que, apesar da desaceleração ocasional, os carros usados continuam sendo motivo de atenção no mercado brasileiro por conta da valorização e das oportunidades de compra e venda.