Os carros usados continuam valorizando no Brasil, com aumento de preços em março e variações diferentes entre modelos populares, SUVs e elétricos. O IBV Auto — índice que acompanha o valor dos veículos usados no país — registrou alta de 0,71% em março e acumulou aumento de 7,33% nos últimos 12 meses. Com informações do banco BV.
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De acordo com o índice, o mercado de usados continua aquecido, impulsionado pela demanda e pelos preços mais altos dos carros zero-quilômetro.
Entre os modelos que mais contribuíram para a alta dos preços em março estão:
Chevrolet Onix, que aparece entre os carros que mais valorizaram pelo segundo mês seguido;
Toyota Corolla, também com elevação de preço;
Toyota Hilux SW4, apesar de ter figurado entre os destaques de alta mensal, em análises anteriores esse SUV de grande porte mostrou tendência de queda em meses anteriores.
A valorização não é igual para todos os carros. Os veículos elétricos que começaram a ser vendidos em 2023 acumularam desvalorização de 44,6% até março de 2026, refletindo maior oferta de modelos novos e competição no segmento. Híbridos também se desvalorizaram, com queda média em torno de 25,9% no mesmo período. Carros a combustão tiveram depreciação menor, em torno de 21,6%.
A variação de preços também difere por região. Na passagem de fevereiro para março, a região Sudeste registrou maior inflação de usados, com forte alta em São Paulo, enquanto estados como Pernambuco lideraram a alta acumulada no ano.
Esse movimento mostra que, apesar da desaceleração ocasional, os carros usados continuam sendo motivo de atenção no mercado brasileiro por conta da valorização e das oportunidades de compra e venda.