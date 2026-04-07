Explosões foram registradas na ilha iraniana de Kharg, área estratégica por onde passa cerca de 90% das exportações de petróleo do país, nesta terça-feira (7). Em meio à escalada militar, autoridades e forças ligadas ao regime afirmaram que milhões de iranianos estão dispostos a morrer em defesa do país.
A agência semioficial Mehr noticiou “diversas explosões” na ilha. Um oficial dos Estados Unidos informou que forças americanas atingiram alvos militares em Kharg durante a madrugada, sem atingir instalações de petróleo. No mês passado, bombardeios já haviam sido realizados contra estruturas militares no local.
O presidente dos EUA, Donald Trump, estabeleceu prazo para que o Irã reabra o Estreito de Ormuz e declarou que o país pode ser neutralizado rapidamente. Diante da possibilidade de novas ações, o Irã reforçou a presença militar na ilha e posicionou sistemas de defesa aérea.
Ataques também foram registrados em outras áreas do Oriente Médio. Segundo a Mehr, ao menos 18 civis morreram na província iraniana de Alborz. Houve ainda ocorrências no Líbano, em Israel, no Iraque, na Arábia Saudita, no Bahrein e nos Emirados Árabes Unidos.
Com informações da CNN.
BREAKING: Israel and the US are now striking Kharg Island in Iran. pic.twitter.com/oqoQwD7PBN— Jet Journalist (@JournalistJet) April 7, 2026