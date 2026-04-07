Explosões foram registradas na ilha iraniana de Kharg, área estratégica por onde passa cerca de 90% das exportações de petróleo do país, nesta terça-feira (7). Em meio à escalada militar, autoridades e forças ligadas ao regime afirmaram que milhões de iranianos estão dispostos a morrer em defesa do país.

A agência semioficial Mehr noticiou “diversas explosões” na ilha. Um oficial dos Estados Unidos informou que forças americanas atingiram alvos militares em Kharg durante a madrugada, sem atingir instalações de petróleo. No mês passado, bombardeios já haviam sido realizados contra estruturas militares no local.

O presidente dos EUA, Donald Trump, estabeleceu prazo para que o Irã reabra o Estreito de Ormuz e declarou que o país pode ser neutralizado rapidamente. Diante da possibilidade de novas ações, o Irã reforçou a presença militar na ilha e posicionou sistemas de defesa aérea.