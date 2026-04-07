O Grupo Farma Conde anunciou um plano de expansão que prevê a abertura de 100 novas unidades no Estado de São Paulo nos próximos dois anos. O investimento estimado é de R$ 100 milhões.
Com a ampliação, a expectativa é de geração de mais de 1,2 mil vagas de trabalho, distribuídas entre funções operacionais, atendimento e áreas administrativas. Atualmente, a rede conta com mais de 5 mil colaboradores.
Segundo a empresa, cerca de 300 vagas já estão abertas para contratação imediata. As oportunidades incluem cargos como atendentes, balconistas, farmacêuticos e profissionais ligados à logística.
A expansão deve ocorrer em cidades consideradas estratégicas pela companhia. A definição dos locais leva em conta critérios como densidade populacional, demanda por serviços farmacêuticos e logística de distribuição. A empresa afirma utilizar análise de dados e ferramentas de inteligência artificial nesse processo.
De acordo com a fundadora da rede, Claudia Conde, o movimento acompanha o ritmo de crescimento da empresa e busca ampliar o acesso da população a produtos e serviços farmacêuticos no Estado.
Além da abertura de novas lojas, o grupo também mantém investimentos em logística, tecnologia e ampliação do portfólio, incluindo produtos de marca própria e itens produzidos em laboratório próprio.
Atualmente, a Farma Conde possui mais de 300 unidades distribuídas em mais de 100 cidades de São Paulo e Minas Gerais. O grupo também atua com farmácias de manipulação, centro de distribuição e produção própria de itens como vitaminas, repelentes e protetores solares.