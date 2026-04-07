O Grupo Farma Conde anunciou um plano de expansão que prevê a abertura de 100 novas unidades no Estado de São Paulo nos próximos dois anos. O investimento estimado é de R$ 100 milhões.

Com a ampliação, a expectativa é de geração de mais de 1,2 mil vagas de trabalho, distribuídas entre funções operacionais, atendimento e áreas administrativas. Atualmente, a rede conta com mais de 5 mil colaboradores.

Segundo a empresa, cerca de 300 vagas já estão abertas para contratação imediata. As oportunidades incluem cargos como atendentes, balconistas, farmacêuticos e profissionais ligados à logística.