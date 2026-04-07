Três homens foram flagrados cortando as barbatanas de um tubarão-cabeça-chata e subindo sobre o animal para tirar fotos na Praia do Paiva, em Pernambuco. O caso foi registrado em vídeo do dia 29 de março, e divulgado nas redes sociais.

Segundo o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões, o animal era uma fêmea adulta da espécie, considerada vulnerável à extinção. As nadadeiras foram filetadas para consumo humano.

Após identificar os envolvidos, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) autuou o trio por caça ilegal e morte de animal silvestre ameaçado de extinção. Cada um recebeu multa de R$ 5 mil, totalizando R$ 15 mil.