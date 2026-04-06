Com a demissão de Dorival Júnior do Corinthians logo depois da derrota diante do Internacional, por 1 a 0, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, no domingo (5), a competição alcançou uma média de um treindor demitido por rodada.

Nesta segunda-feira (6), Fernando Diniz, livre no mercado desde sua saída do Vasco, encaminhou acerto para ser o novo técnico do time do Parque São Jorge.

O trabalho de Dorival rendeu dois títulos à equipe corintiana, a Copa do Brasil em 2025, em cima do Vasco ainda sob o comando de Diniz, e a Supercopa do Brasil, com vitória sobre o Flamengo.