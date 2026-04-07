Informações levantadas pelo jornal Estadão apontam que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e a advogada Viviane Barci de Moraes, sua esposa, adquiriram R$ 23,4 milhões em imóveis nos últimos cinco anos. Atualmente, o casal possui 17 propriedades avaliadas em R$ 31,5 milhões.
Os dados constam em escrituras e matrículas obtidas em cartórios de São Paulo, Minas Gerais e do Distrito Federal. Desde a posse de Moraes no STF, em 2017, o patrimônio imobiliário da família cresceu 266%, passando de R$ 8,6 milhões em 12 imóveis para o valor atual.
Segundo os registros, ao longo de 29 anos, foram pagos R$ 34,8 milhões na compra de 27 imóveis. Parte deles foi vendida, o que explica a diferença entre o total investido e o valor atual da carteira.
Entre as aquisições recentes estão um apartamento de 86 metros quadrados no Jardim Paulista, em São Paulo, comprado por R$ 1,05 milhão, e uma casa de 776 metros quadrados no Lago Sul, em Brasília, adquirida por R$ 12 milhões. O casal também comprou dois apartamentos em Campos do Jordão, que somam 727 metros quadrados e custaram R$ 8 milhões. Todos à vista, conforme registros de cartório obtidos pelo Estadão.
A maior parte das operações foi realizada por meio do Lex Instituto de Estudos Jurídicos, empresa usada pela família para administrar bens e que tem como sócios Viviane e os dois filhos do casal. Moraes é casado sob o regime de comunhão parcial de bens.
Procurados desde 27 de março, o ministro e a esposa não se manifestaram.