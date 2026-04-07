Informações levantadas pelo jornal Estadão apontam que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e a advogada Viviane Barci de Moraes, sua esposa, adquiriram R$ 23,4 milhões em imóveis nos últimos cinco anos. Atualmente, o casal possui 17 propriedades avaliadas em R$ 31,5 milhões.

Os dados constam em escrituras e matrículas obtidas em cartórios de São Paulo, Minas Gerais e do Distrito Federal. Desde a posse de Moraes no STF, em 2017, o patrimônio imobiliário da família cresceu 266%, passando de R$ 8,6 milhões em 12 imóveis para o valor atual.

Segundo os registros, ao longo de 29 anos, foram pagos R$ 34,8 milhões na compra de 27 imóveis. Parte deles foi vendida, o que explica a diferença entre o total investido e o valor atual da carteira.