O acidente entre carro e caminhão-tanque matou três pessoas da mesma família na BR-354, em Campos Altos, Minas Gerais, na tarde de sábado (4). A mãe das crianças, grávida de seis meses, foi socorrida em estado grave e perdeu o bebê. Com informações do Metrópoles.
De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o carro de passeio atingiu a traseira do caminhão.
Morreram no local Adeilson Trindade do Nascimento, de 34 anos, que dirigia o veículo; o filho dele, Guilherme Henrique Trindade, de três anos; e o enteado, Alan Rodrigues Nogueira, de 17. Adeilson atuava como jogador do Bluec Futebol Clube, da cidade de Tiros (MG), que divulgou nota de pesar.
As mortes foram confirmadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Após a perícia, os corpos foram levados ao Instituto Médico Legal (IML) de Araxá.
A mulher, também de 34 anos, foi encaminhada em estado grave ao Hospital Regional Antônio Dias, em Patos de Minas.
O motorista do caminhão, de 40 anos, relatou que chovia no momento do acidente e que a pista estava molhada. Ele informou que seguia de São Gotardo para Santa Rosa da Serra quando ouviu barulho ao fazer uma curva e, ao verificar pelo retrovisor, viu o carro fora da pista. O condutor fez o teste do bafômetro, que não indicou ingestão de álcool.
As circunstâncias do acidente são apuradas.