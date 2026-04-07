O acidente entre carro e caminhão-tanque matou três pessoas da mesma família na BR-354, em Campos Altos, Minas Gerais, na tarde de sábado (4). A mãe das crianças, grávida de seis meses, foi socorrida em estado grave e perdeu o bebê. Com informações do Metrópoles.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o carro de passeio atingiu a traseira do caminhão.

Morreram no local Adeilson Trindade do Nascimento, de 34 anos, que dirigia o veículo; o filho dele, Guilherme Henrique Trindade, de três anos; e o enteado, Alan Rodrigues Nogueira, de 17. Adeilson atuava como jogador do Bluec Futebol Clube, da cidade de Tiros (MG), que divulgou nota de pesar.