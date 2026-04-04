A NASA divulgou nessa sexta-feira (3) a primeira imagem da Terra registrada durante a missão Artemis II. Na fotografia, o Brasil é visível em uma área parcialmente encoberta por nuvens.

A imagem mostra ainda parte do continente africano, a Península Ibérica, o Oceano Atlântico e os polos do planeta, com registros de auroras em ambas as extremidades. Pela forma como foi captada, a Terra aparece invertida em relação à orientação habitual.

Segundo a agência espacial, o registro foi feito pelo comandante Reid Wiseman. Em publicação na rede social X, a NASA identificou a faixa mais alaranjada da imagem como sendo o continente africano. Em resposta a um usuário, confirmou que a região à direita corresponde à América do Sul.