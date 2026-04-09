Com arquitetura assinada por Thaisa Bohrer, do escritório Bohrer Arquitetos, o Belgravia aposta em linhas contemporâneas e em ambientes integrados, valorizando iluminação natural e funcionalidade. O projeto da Plaenge, que fica no bairro Nova Campinas e será lançado para venda ao público em abril, prioriza plantas bem resolvidas e soluções que ampliam a experiência de moradia, em sintonia com demandas atuais de conforto e uso inteligente dos espaços.
09 de abril de 2026
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