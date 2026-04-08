Com a queda dos hormônios femininos na menopausa, as curvas que diferenciam a mulher do homem tendem a ser substituídas pelo acúmulo de gordura. O cirurgião plástico Gerson Julio observa que, nessa fase, muitas mulheres passam a adquirir características corporais mais masculinas. “Barriga, ombros, flancos e mamas crescem. Quando se realiza uma cirurgia plástica que deixe a barriga mais definida, remova as laterais das mamas e elimine a gordura dos flancos, o dorso diminui, mantendo o corpo com aparência jovem mesmo depois da menopausa”, explica. De acordo com o Dr. Gerson Julio, quando esses procedimentos são antecipados e realizados ainda na pré-menopausa, podem ajudar a preservar as curvas femininas. Eu amei o meu resultado e recomendo!