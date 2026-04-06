Conversando com a dermatologista Dra. Mônica Felici, conheci melhor o Red Touch, um equipamento que vem ganhando destaque por entregar resultados naturais e progressivos — aquele tipo de cuidado que transforma sem exageros. O mais interessante é que o Red Touch atua diretamente na produção de colágeno, ajudando a melhorar firmeza, textura e viço da pele. É um tratamento que se adapta a diferentes idades e necessidades, oferecendo uma alternativa segura, rápida e com pouco desconforto. A Dra. Mônica vê de perto o impacto positivo dessa tecnologia em seus pacientes, e eu acho inspirador acompanhar como um recurso tão moderno pode devolver confiança e bem-estar de forma tão delicada.