Uma menina de 11 anos enviou mensagem à colega de escola pedindo socorro e ajudou a salvar a própria mãe durante uma agressão na madrugada de sábado (4), em Corbélia (PR). As informações são do Banda B.

Ao presenciar as agressões dentro de casa, a criança acionou a amiga por uma rede social. A colega avisou a mãe, que ligou para a Polícia Militar. Segundo a corporação, a mensagem foi decisiva para que a equipe localizasse e resgatasse a vítima.

O agressor, cuja relação com a vítima não foi informada, foi preso em flagrante. Na casa estavam outras cinco crianças, e o Conselho Tutelar foi acionado. A mulher foi levada ao hospital, onde contou que levou socos, tapas no rosto e foi esganada, além de ter sido ameaçada de morte. De acordo com o relato, o homem tomou o celular dela para impedir que pedisse ajuda.