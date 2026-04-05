Na sua primeira missa de Páscoa desde que assumiu o pontificado, o Papa Leão XIV afirmou que a ressurreição de Cristo é fonte de esperança diante das ameaças da morte “por dentro e por fora”. A celebração foi realizada neste domingo (5), na Praça São Pedro, no Vaticano, com a presença de cerca de 50 mil pessoas, além de outras 10 mil nos arredores.

Na homilia, o pontífice declarou que “a morte foi vencida para sempre” e apontou que o sofrimento se manifesta tanto nas angústias pessoais quanto nas injustiças, na opressão dos pobres, na violência e na guerra.

Leão XIV disse que o anúncio pascal convida a “erguer o olhar e alargar o coração” e ressaltou que o sepulcro vazio representa a possibilidade de uma vida nova. “O Senhor está vivo e permanece conosco”, afirmou.