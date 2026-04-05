O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou neste domingo (5) que o piloto do caça F-15E derrubado no Irã foi resgatado “são e salvo”. A declaração foi publicada em sua rede social após dois dias de buscas.

Segundo fontes do governo americano ouvidas pela Al Jazeera e pela Reuters, a operação ocorreu sob “tiroteio pesado”. Trump afirmou que o militar estava escondido em área montanhosa, sofreu ferimentos e passa bem.

O F-15E foi abatido no sudoeste do Irã. Dois tripulantes se ejetaram; um foi localizado horas depois e o outro continuava desaparecido até o anúncio do resgate. A ação mobilizou forças especiais e apoio aéreo.