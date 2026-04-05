Um jovem foi flagrado pilotando uma moto elétrica com o que parece ser um pênis de borracha preso ao banco do veículo, em Cascavel, no oeste do Paraná. A cena, divulgada nesse sábado (4), chamou a atenção de motoristas que passavam pelo local, e depois, dos internautas.

O item estava fixado na parte traseira do assento e balançava conforme o movimento da moto. Um dos condutores registrou a situação em vídeo e fez um comentário durante a gravação. As imagens circularam nas redes sociais e repercutiram entre internautas.

Nas páginas em que foi publicada, a cena gerou uma série de comentários.