Explosões registradas nas proximidades da usina nuclear de Bushehr, no sul do Irã, neste final de semana, ampliaram a preocupação internacional em meio à escalada do conflito no Oriente Médio. O governo iraniano acusa Estados Unidos e Israel de bombardearem áreas próximas ao complexo, que opera com tecnologia russa.

Segundo autoridades iranianas, esta é a quarta vez, desde o início da guerra, que a região ao redor da usina é atingida. Um funcionário morreu. A Rússia, responsável por apoio operacional à instalação, determinou a retirada de quase 200 trabalhadores. Até o momento, Estados Unidos e Israel não se manifestaram sobre a acusação.

A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) informou que foi notificada e que não houve aumento nos níveis de radiação.