Explosões registradas nas proximidades da usina nuclear de Bushehr, no sul do Irã, neste final de semana, ampliaram a preocupação internacional em meio à escalada do conflito no Oriente Médio. O governo iraniano acusa Estados Unidos e Israel de bombardearem áreas próximas ao complexo, que opera com tecnologia russa.
Segundo autoridades iranianas, esta é a quarta vez, desde o início da guerra, que a região ao redor da usina é atingida. Um funcionário morreu. A Rússia, responsável por apoio operacional à instalação, determinou a retirada de quase 200 trabalhadores. Até o momento, Estados Unidos e Israel não se manifestaram sobre a acusação.
A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) informou que foi notificada e que não houve aumento nos níveis de radiação.
Neste sábado (4), Israel e Estados Unidos mantiveram ofensivas contra alvos iranianos. Um bombardeio no norte de Teerã atingiu uma universidade. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, declarou que os ataques se concentraram na indústria petroquímica do Irã. De acordo com a imprensa estatal iraniana, cinco pessoas morreram e 170 ficaram feridas no complexo atingido.
Os confrontos também se espalharam para outros países da região. Israel realizou ataques no Líbano. No Iraque, um complexo logístico em Basra foi atingido. Nos Emirados Árabes Unidos, o Ministério da Defesa informou que abateu 23 mísseis balísticos e 56 drones iranianos em um único dia. No Barein, projéteis atingiram áreas civis.
Em Israel, destroços de um míssil iraniano caíram sobre uma escola em Ramat Gan e atingiram casas em Petah Tikva.
No Golfo Pérsico, cerca de 2 mil embarcações permanecem paradas diante das restrições no Estreito de Ormuz. O Irã autorizou a passagem de 150 navios desde o início do conflito, número inferior ao fluxo diário anterior à guerra.
Com informações do Jornal Nacional.