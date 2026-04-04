Dois vigilantes foram encontrados mortos a tiros na usina desativada em que trabalhavam, em Monte Aprazível, no interior de São Paulo, na Sexta-Feira Santa (3).
De acordo com o boletim de ocorrência, as vítimas foram identificadas como José Rodrigues da Silva, de 37 anos, e Sebastião da Souza Lima, de 55. Eles estavam caídos no chão quando foram localizados pela esposa de um dos homens, que acionou a polícia.
Segundo o registro policial, os corpos apresentavam perfurações provocadas por disparos compatíveis com espingarda calibre 12.
Os celulares das vítimas foram apreendidos para perícia. Até a última atualização, nenhum suspeito foi identificado.
O caso foi registrado como homicídio e será investigado pela Polícia Civil.
Com informações do g1.