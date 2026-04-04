05 de abril de 2026
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MARCAS DE TIROS

Vigilantes são encontrados mortos em usina desativada

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/ Governo de SP
Os dois estavam caídos no chão quando foram localizados pela esposa de um dos homens.
Os dois estavam caídos no chão quando foram localizados pela esposa de um dos homens.

Dois vigilantes foram encontrados mortos a tiros na usina desativada em que trabalhavam, em Monte Aprazível, no interior de São Paulo, na Sexta-Feira Santa (3).

De acordo com o boletim de ocorrência, as vítimas foram identificadas como José Rodrigues da Silva, de 37 anos, e Sebastião da Souza Lima, de 55. Eles estavam caídos no chão quando foram localizados pela esposa de um dos homens, que acionou a polícia.

Segundo o registro policial, os corpos apresentavam perfurações provocadas por disparos compatíveis com espingarda calibre 12.

Os celulares das vítimas foram apreendidos para perícia. Até a última atualização, nenhum suspeito foi identificado.

O caso foi registrado como homicídio e será investigado pela Polícia Civil.

Com informações do g1.

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