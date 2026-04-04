A Polícia Civil investiga como morte suspeita o caso de Renata Almeida Dutra, de 43 anos, encontrada morta dentro do apartamento onde estava hospedada na rua Augusta, no Centro de São Paulo. As informações são do g1.

Renata foi localizada pela mãe na terça-feira (31). Segundo o boletim de ocorrência, tinha o rosto inchado e marca roxa no antebraço direito. No dia anterior, a mãe havia ido ao imóvel levar comida, após a filha passar por uma cirurgia plástica no rosto.

Sem conseguir contato por telefone no dia seguinte, a mãe retornou ao apartamento e encontrou a filha morta. A polícia foi acionada em seguida.