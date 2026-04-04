A Polícia Civil investiga como morte suspeita o caso de Renata Almeida Dutra, de 43 anos, encontrada morta dentro do apartamento onde estava hospedada na rua Augusta, no Centro de São Paulo. As informações são do g1.
Renata foi localizada pela mãe na terça-feira (31). Segundo o boletim de ocorrência, tinha o rosto inchado e marca roxa no antebraço direito. No dia anterior, a mãe havia ido ao imóvel levar comida, após a filha passar por uma cirurgia plástica no rosto.
Sem conseguir contato por telefone no dia seguinte, a mãe retornou ao apartamento e encontrou a filha morta. A polícia foi acionada em seguida.
Imagens de câmeras de segurança do condomínio indicam que o namorado de Renata foi a última pessoa a deixar o local. Até a última atualização, não havia suspeitos formalmente apontados. O homem foi preso no dia seguinte, mas por crime de furto.
Familiares afirmam que o celular e joias da vítima não foram encontrados no apartamento. O registro policial aponta que não havia sinais de arrombamento.
Renata morava na França havia mais de 20 anos e estava no Brasil desde novembro para visitar a família. A polícia também apura se o procedimento estético feito no domingo tem relação com a morte.
Em nota, a Secretaria da Segurança Pública informou que há diligências em curso para esclarecer o caso.
Com informações do g1.