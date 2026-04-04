O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o Irã tem 48 horas para reabrir o Estreito de Ormuz e ameaçou reagir caso a exigência não seja atendida. A declaração foi publicada na rede social Truth Social.
Na mensagem, Trump escreveu: “Lembram quando dei ao Irã dez dias para FECHAR UM ACORDO ou ABRIR O ESTREITO DE HORMUZ. O tempo está se esgotando - 48 horas antes que todo o inferno caia sobre eles. Glória a DEUS! Presidente DONALD J. TRUMP.”
O Estreito de Ormuz, rota estratégica para o transporte global de petróleo, foi fechado pelo Irã após ataques atribuídos aos Estados Unidos e a Israel. Desde então, apenas embarcações iranianas e algumas outras receberam autorização para atravessar a área, o que provocou alta nos preços do petróleo.
O cenário se dá em meio à busca por um militar norte-americano desaparecido depois que o Irã derrubou um caça F-15 dos Estados Unidos. Um dos dois tripulantes foi resgatado, enquanto as operações continuam para localizar o outro piloto.
Segundo informações divulgadas, o governo iraniano ofereceu cerca de £50 mil a moradores que entregarem o piloto desaparecido com vida.
Em entrevista ao The Independent, Trump afirmou que ainda não decidiu quais medidas os Estados Unidos adotarão caso forças iranianas encontrem o militar antes das equipes americanas. “Esperamos que isso não aconteça”, declarou o presidente antes de encerrar a ligação.
Com informações do The Independent.