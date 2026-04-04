O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o Irã tem 48 horas para reabrir o Estreito de Ormuz e ameaçou reagir caso a exigência não seja atendida. A declaração foi publicada na rede social Truth Social.

Na mensagem, Trump escreveu: “Lembram quando dei ao Irã dez dias para FECHAR UM ACORDO ou ABRIR O ESTREITO DE HORMUZ. O tempo está se esgotando - 48 horas antes que todo o inferno caia sobre eles. Glória a DEUS! Presidente DONALD J. TRUMP.”

O Estreito de Ormuz, rota estratégica para o transporte global de petróleo, foi fechado pelo Irã após ataques atribuídos aos Estados Unidos e a Israel. Desde então, apenas embarcações iranianas e algumas outras receberam autorização para atravessar a área, o que provocou alta nos preços do petróleo.