Uma esteticista de 38 anos afirmou que teve a vida transformada quando foi agredida com soco por um lutador de MMA ao recusar abordagens em um pub em East Kilbride, na Escócia, em setembro de 2024. As informações são da BBC Scotland.
Anne Marie Boyle, mãe de dois filhos, foi atingida por Sean McInnes depois de pedir que ele a deixasse em paz. Ela desmaiou após o golpe e sofreu fratura na órbita ocular e na maçã do rosto. Segundo relato, o agressor também deixou outro homem inconsciente em seguida.
Ela contou que o homem insistia em se aproximar da mesa e não aceitava a recusa. “Ele entendia o não, só não era a resposta que ele queria.”
Ao deixar o local, ela pediu: “Por favor, apenas vá para o outro lado.” De acordo com a vítima, o agressor gritou, bloqueou a passagem do grupo e empurrou uma prima dela antes do ataque.
Sean McInnes
Anne Marie permaneceu três semanas internada e recebeu diagnóstico de Transtorno Neurológico Funcional (FND), condição que afeta a comunicação entre cérebro e corpo. Desde então, enfrenta crises convulsivas, tremores involuntários e dores crônicas. Ela perdeu o negócio próprio e teve a carteira de motorista revogada por questões de segurança.
McInnes, que já competiu no evento Lion Fight 68 de Muay Thai, negou o crime até o dia do julgamento, quando admitiu a agressão. Ele foi condenado a 21 meses de prisão em março.
Anne Marie disse que ficou desapontada com a duração da pena. “Ele vai sair e vai voltar para a família e os filhos”, afirmou. “E eu não posso trabalhar porque posso ter uma crise a qualquer momento.”
Ela afirma que decidiu tornar o caso público para alertar sobre os riscos e defender mais segurança para mulheres.