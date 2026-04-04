Uma esteticista de 38 anos afirmou que teve a vida transformada quando foi agredida com soco por um lutador de MMA ao recusar abordagens em um pub em East Kilbride, na Escócia, em setembro de 2024. As informações são da BBC Scotland.

Anne Marie Boyle, mãe de dois filhos, foi atingida por Sean McInnes depois de pedir que ele a deixasse em paz. Ela desmaiou após o golpe e sofreu fratura na órbita ocular e na maçã do rosto. Segundo relato, o agressor também deixou outro homem inconsciente em seguida.