O Exército do Irã afirmou nesta sexta-feira (3) que derrubou dois aviões militares dos Estados Unidos -- um caça e uma aeronave de ataque -- intensificando ainda mais o conflito na região do Oriente Médio.
Em comunicado citado pela mídia estatal iraniana, as defesas aéreas do país interceptaram um A-10 Thunderbolt II perto do Estreito de Ormuz, no Golfo Pérsico, e a aeronave caiu nas águas da região. O piloto conseguiu se ejetar e foi resgatado com segurança, segundo fontes norte-americanas.
Horas antes, um caça F-15E Strike Eagle da Força Aérea americana foi abatido sobre território iraniano. Uma das duas pessoas que estavam a bordo foi resgatada e está sob custódia dos EUA, mas o segundo tripulante ainda está desaparecido, conforme relatos de autoridades americanas.
O incidente marca a primeira vez na guerra em curso que aeronaves tripuladas dos EUA são derrubadas por fogo inimigo, em meio a uma escalada de hostilidades que já envolve ataques e contra-ataques entre Teerã e forças americanas e israelenses.
Buscas e operações de resgate continuam nas áreas afetadas, enquanto o conflito permanece sem sinais de trégua.
Com informações do CNN.