O Exército do Irã afirmou nesta sexta-feira (3) que derrubou dois aviões militares dos Estados Unidos -- um caça e uma aeronave de ataque -- intensificando ainda mais o conflito na região do Oriente Médio.

Em comunicado citado pela mídia estatal iraniana, as defesas aéreas do país interceptaram um A-10 Thunderbolt II perto do Estreito de Ormuz, no Golfo Pérsico, e a aeronave caiu nas águas da região. O piloto conseguiu se ejetar e foi resgatado com segurança, segundo fontes norte-americanas.

Horas antes, um caça F-15E Strike Eagle da Força Aérea americana foi abatido sobre território iraniano. Uma das duas pessoas que estavam a bordo foi resgatada e está sob custódia dos EUA, mas o segundo tripulante ainda está desaparecido, conforme relatos de autoridades americanas.