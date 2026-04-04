05 de abril de 2026
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ACERTO DE CONTAS

Preso é esquartejado na cadeia e tem partes do corpo espalhadas

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Imagem ilustrativa
De acordo com a direção da unidade, o crime foi praticado na quarta-feira (1º).
De acordo com a direção da unidade, o crime foi praticado na quarta-feira (1º).

Um detento de 28 anos foi encontrado esquartejado na Penitenciária Dr. Manoel Martins Lisboa Júnior, em Muriaé (MG), na quinta-feira (2). A vítima foi identificada como Deylon Moura Santos. As informações são do Metrópoles.

Policiais penais localizaram partes do corpo espalhadas pelo corredor, em frente a uma cela. Dentro do espaço, o corpo estava sem cabeça, com olhos e língua arrancados.

De acordo com a direção da unidade, o crime foi praticado na quarta-feira (1º). Um suspeito foi detido e, segundo relatos, riu durante a abordagem. À polícia, ele afirmou que aplicou o golpe conhecido como mata-leão na vítima e, após o desmaio, a esquartejou.

O investigado declarou que o homicídio teve como motivação uma rixa antiga envolvendo agressão e homofobia. Ele foi encaminhado ao isolamento e apresentado à autoridade policial.

O corpo foi levado ao Instituto Médico-Legal (IML). A direção do presídio instaurou procedimento administrativo para apurar o caso.

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