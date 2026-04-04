Um motociclista de 45 anos morreu nessa quinta-feira (2), após ser atingido por linha chilena enquanto trafegava de moto em Cascadura, na zona norte do Rio de Janeiro. As informações são do SBT e Bangu News.
Câmeras de segurança registraram o momento em que Leandro Rezende Cardoso seguia normalmente pela via e é surpreendido pelo material cortante. Ele perde o controle da motocicleta e cai no asfalto.
A vítima foi socorrida em estado grave e levada ao Hospital Municipal Salgado Filho, onde sofreu parada cardíaca e morreu após dar entrada na unidade.
Leandro era administrador de empresas, se formaria em direito neste ano e deixa uma filha de 15 anos.
A ocorrência foi registrada na Delegacia Bonsucesso, que apura o caso e tenta identificar o responsável pelo uso da linha. A utilização, fabricação e comercialização de linha chilena são proibidas no Brasil.