05 de abril de 2026
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PLANOS INTERROMPIDOS

Linha chilena mata trabalhador de 45 anos no Rio

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução de vídeo/CCTV
Leandro era administrador de empresas, se formaria em direito neste ano e deixa uma filha de 15 anos.
Leandro era administrador de empresas, se formaria em direito neste ano e deixa uma filha de 15 anos.

Um motociclista de 45 anos morreu nessa quinta-feira (2), após ser atingido por linha chilena enquanto trafegava de moto em Cascadura, na zona norte do Rio de Janeiro. As informações são do SBT e Bangu News.

Câmeras de segurança registraram o momento em que Leandro Rezende Cardoso seguia normalmente pela via e é surpreendido pelo material cortante. Ele perde o controle da motocicleta e cai no asfalto.

A vítima foi socorrida em estado grave e levada ao Hospital Municipal Salgado Filho, onde sofreu parada cardíaca e morreu após dar entrada na unidade.

Leandro era administrador de empresas, se formaria em direito neste ano e deixa uma filha de 15 anos.

A ocorrência foi registrada na Delegacia Bonsucesso, que apura o caso e tenta identificar o responsável pelo uso da linha. A utilização, fabricação e comercialização de linha chilena são proibidas no Brasil.

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