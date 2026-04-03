Na noite da Sexta-Feira Santa (3), o Coliseu, em Roma, voltou a ser cenário de oração e memória da Paixão de Cristo. O Papa Leão XIV presidiu a Via-Sacra e carregou a cruz ao longo das 14 estações, diante de mais de 30 mil pessoas reunidas no local.

O Pontífice percorreu cinco estações no interior do anfiteatro e outras nove na área externa, caminhando lentamente entre as meditações, o silêncio dos fiéis e a luz de tochas e velas. Participaram famílias, jovens, religiosos, sacerdotes, turistas e peregrinos de diversos países.

As reflexões foram preparadas pelo franciscano padre Francesco Patton e se inspiraram nos relatos evangélicos da Paixão e em textos de São Francisco de Assis, no contexto dos 800 anos de sua morte. As meditações relacionaram o caminho de Cristo ao Calvário com as dores do mundo atual, como guerras, abusos de poder, violência e o sofrimento de famílias.