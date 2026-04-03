Um adolescente de 16 anos foi resgatado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) após furtar o carro dos pais e percorrer quase 600km com a intenção de encontrar a garota que conheceu no jogo online Roblox. As informações são do g1.

Morador de Barra da Estiva (BA), o jovem saiu de casa na noite de quarta-feira (1º), depois de aprender a dirigir com tutorial na internet. Segundo a PRF, ele decidiu pegar o veículo após ser proibido pelos pais de usar o celular.

O destino era Tangará da Serra, no Mato Grosso, a mais de 2 mil km de distância. Durante o trajeto, o adolescente se envolveu em um pequeno acidente sem feridos e teve dificuldades para abastecer o carro após ter o pagamento recusado. Ele trocou o aparelho de som do veículo por combustível.