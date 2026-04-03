Menos de 24 horas após a volta da influenciadora argentina Agostina Páez ao país de origem, o pai dela, o empresário Mariano Páez, foi filmado imitando macaco em um bar no centro de Santiago del Estero. As informações são do g1.
As imagens mostram o empresário durante a madrugada, acompanhado da companheira, imitando o animal e gritando que sente “asco pelo Estado”. Em outro vídeo que circula nas redes, ele afirma ter pago a fiança de US$ 18 mil para que a filha responda ao processo em liberdade e declara que não recebeu dinheiro público.
Ao jornal La Nación, Mariano disse que as gravações foram feitas com uso de inteligência artificial. O g1 informou que submeteu o vídeo a ferramentas de análise, que apontaram entre 0% e 2% de probabilidade de uso de IA.
Agostina Páez responde por injúria racial na Justiça do Rio de Janeiro após ser flagrada, em janeiro, fazendo gestos e proferindo ofensas racistas contra funcionários de um bar em Ipanema. Ela ficou presa e cumpriu medidas cautelares, como retenção de passaporte e uso de tornozeleira eletrônica.
A Secretaria de Estado de Polícia Penal informou que a tornozeleira foi retirada na terça-feira (31), após autorização judicial. A advogada retornou à Argentina na quarta-feira (1º), depois de decisão da Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio que fixou caução equivalente a 60 salários mínimos, cerca de R$ 97 mil.
Nas redes sociais, Agostina repudiou a atitude do pai e afirmou que responde apenas pelos próprios atos. Ela declarou que reconheceu os erros, pediu desculpas e enfrentou as consequências.
Segundo o Ministério Público do Rio, a denúncia aponta três crimes de injúria racial. O órgão também pediu reparação por dano moral no valor de 120 salários mínimos.