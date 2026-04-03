Menos de 24 horas após a volta da influenciadora argentina Agostina Páez ao país de origem, o pai dela, o empresário Mariano Páez, foi filmado imitando macaco em um bar no centro de Santiago del Estero. As informações são do g1.

As imagens mostram o empresário durante a madrugada, acompanhado da companheira, imitando o animal e gritando que sente “asco pelo Estado”. Em outro vídeo que circula nas redes, ele afirma ter pago a fiança de US$ 18 mil para que a filha responda ao processo em liberdade e declara que não recebeu dinheiro público.

Ao jornal La Nación, Mariano disse que as gravações foram feitas com uso de inteligência artificial. O g1 informou que submeteu o vídeo a ferramentas de análise, que apontaram entre 0% e 2% de probabilidade de uso de IA.