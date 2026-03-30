O empresário de 58 anos morto ao ser baleado por um policial militar de folga durante uma tentativa de assalto na tarde de sábado (28), no Butantã, zona oeste de São Paulo, foi confundido com um dos ladrões, segundo a mulher da vítima. Atingido com tiro na nuca e outro nas costas, ele teve morte instantânea.

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O policial responsável pelos disparos, Ítalo Feitoza Hattori, 27, foi preso em flagrante sob a suspeita de homicídio culposo (sem intenção). Ele foi liberado após pagamento de fiança de R$ 3 mil. Durante interrogatório, o PM preferiu permanecer em silêncio e disse que só se manifestaria em juízo.