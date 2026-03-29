No mesmo mês de janeiro em que anunciou um compromisso para diminuir o uso de água em seus data centers, a Microsoft iniciou a operação de seus primeiros complexos voltados à inteligência artificial no Brasil usando uma tecnologia antiga, que gasta várias vezes mais água do que os sistemas recentes de circulação fechada.

Segundo informações divulgadas para a comunidade de Hortolândia e de Sumaré, no interior de São Paulo, onde estão as primeiras unidades no país, os data centers estão equipados com torres de evaporação. O funcionamento desses aparelhos de refrigeração envolve a perda de água para dissipar calor. Modelos mais recentes priorizam a economia hídrica, porque a água circula no complexo, sem se perder na evaporação. Mas custam mais e exigem maior consumo de energia elétrica para o resfriamento.

O gasto de água do campus na região metropolitana de Campinas, estimado em até 3,24 milhões de litros por dia, pode ficar próximo ao consumo de 15 mil pessoas, de acordo com documentos de uma prefeitura no estado americano da Virgínia sobre um complexo de data centers com características similares.