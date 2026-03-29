Uma única aposta acertou as seis dezenas do concurso 2.990 da Mega-Sena, sorteado na noite deste sábado (28). O ganhador vai levar o prêmio de R$ 37.983.331. Os números sorteados foram: 06 -14 -18 - 29 - 30 - 44

Quarenta e cinco apostas acertaram cinco números e cada uma delas recebe R$ 48.264.Já a quadra teve 3.814 apostas vencedoras, que recebem prêmio de R$ 938, cada.ApostasO próximo concurso ocorre no dia 31 de março e a estimativa do prêmio é de R$ 3,5 milhões.

As apostas podem ser feitas até as 20h do dia 31, em qualquer casa lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.