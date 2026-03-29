Em discurso no Cpac, maior evento conservador do mundo, o senador e pré-candidato a Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é antagonista dos americanos e ligou o petista ao ditador venezuelano Nicolás Maduro, que foi capturado pelos EUA no começo do ano e está preso em Nova York.

"Lula e seu partido são abertamente anti-americanos. Ele fala publicamente sobre minar o dólar como moeda global. Ele alinhou o Brasil com a China em escala massiva. Ele se opôs aos interesses americanos em cada item da política externa --criticando publicamente as ações do presidente Trump na Venezuela, Irã, Cuba, e na luta contra o tráfico de drogas", disse.

Ao longo de 15 minutos, o presidenciável falou em inglês, lendo o teleprompter, e mostrou fotos de Jair Bolsonaro ao lado de Trump comparando a trajetória dos políticos e citando que ambos sofreram tentativas de assassinato. "Agora ele está na prisão, assim como Donald Trump estaria se vocês não tivessem lutado com sucesso para salvá-lo", disse Flávio.