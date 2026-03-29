Uma aposta de Marataízes (ES), feita em casa lotérica, acertou as seis dezenas sorteadas na noite deste sábado (28) no concurso 2990 da Mega-Sena e levou sozinha um prêmio de R$ 37.983.331,58.

Os números sorteados foram 06-14-18-29-30-44.

De acordo com a Caixa, 45 apostas acertaram cinco dezenas e ganharam R$ 48.264,27 cada. Houve 3.814 jogos vencedores com quatro números; cada um deles leva R$ 938,65.