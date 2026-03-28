Entre os dez primeiros colocados do ranking da Fifa, a Seleção Brasileira acumula o pior desempenho nos últimos cinco jogos, com 46,7% de aproveitamento, figurando na sétima posição da lista. Ainda que a série histórica nem sempre seja um reflexo fiel da realidade das equipes, serve como parâmetro para indicar os favoritos para a próxima Copa do Mundo.

Em seu histórico recente, o Brasil perdeu para a França e o Japão, venceu a Coreia do Sul e o Senegal e empatou com a Tunísia. A sequência irregular foi agravada pela péssima impressão deixada após a derrota na quinta-feira (26) diante dos franceses, quando a seleção de Carlo Ancelotti foi dominada e saiu derrotada mesmo jogando boa parte do segundo tempo com um jogador a mais.

O recorte ajuda a dimensionar o momento das principais candidatas ao título e reforça a ideia de que, embora o Brasil siga entre os favoritos, chega ao ciclo final em condição menos estável do que seus principais concorrentes.