A campanha nacional de vacinação contra a gripe começa neste sábado (28) em meio ao aumento de doenças respiratórias no país. Dados preliminares do Ministério da Saúde indicam mais de 14 mil casos de síndrome respiratória aguda grave neste ano, com a influenza entre os principais vírus associados aos quadros mais severos.

Mais de 15 milhões de doses já foram distribuídas. A estratégia prioriza grupos com maior risco de complicações, com foco na redução de internações e mortes.

O que é influenza

A influenza é uma infecção respiratória causada por vírus da família Orthomyxoviridae, principalmente os tipos A e B. Trata-se da gripe, diferente do resfriado comum, que é provocado por outros vírus.

Diferença entre gripe e resfriado