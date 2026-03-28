O relatório da CPI Mista do INSS que sugeria o indiciamento de 216 pessoas, entre elas Lulinha e o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, foi rejeitado na madrugada deste sábado (28) por 19 votos a 12. A base do governo Lula (PT) se mobilizou para derrubar o texto apresentado pelo deputado Alfredo Gaspar (União-AL). A bancada petista entregou 9 votos contrários ao relatório. Já o PL foi o principal partido a favor do texto, com 7 votos.

A sessão começou por volta das 9h30 de sexta (27) e seguiu até 1h de sábado, último dia disponível para conclusão dos trabalhos da CPI. O texto analisado havia sido apresentado minutos antes da sessão.

A comissão foi criada para investigar um esquema que teria retirado cerca de R$ 6,3 bilhões de beneficiários do INSS entre 2019 e 2024 por meio de descontos associativos não autorizados em aposentadorias e pensões. Esses descontos vêm de gestores anteriores, mas atingiu patamares bilionários após 2022, explodindo durante o governo Lula.