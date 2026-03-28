INSS: como votou cada deputado na sessão que rejeitou relatório
| Tempo de leitura: 2 min
O relatório da CPI Mista do INSS que sugeria o indiciamento de 216 pessoas, entre elas Lulinha e o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, foi rejeitado na madrugada deste sábado (28) por 19 votos a 12. A base do governo Lula (PT) se mobilizou para derrubar o texto apresentado pelo deputado Alfredo Gaspar (União-AL). A bancada petista entregou 9 votos contrários ao relatório. Já o PL foi o principal partido a favor do texto, com 7 votos.
A sessão começou por volta das 9h30 de sexta (27) e seguiu até 1h de sábado, último dia disponível para conclusão dos trabalhos da CPI. O texto analisado havia sido apresentado minutos antes da sessão.
A comissão foi criada para investigar um esquema que teria retirado cerca de R$ 6,3 bilhões de beneficiários do INSS entre 2019 e 2024 por meio de descontos associativos não autorizados em aposentadorias e pensões. Esses descontos vêm de gestores anteriores, mas atingiu patamares bilionários após 2022, explodindo durante o governo Lula.
O relatório derrotado também sugeria o indiciamento do senador Weverton Rocha (PDT-MA), do ex-ministro da Previdência Carlos Lupi (PDT), de Daniel Vorcaro, dono Banco Master, além da prisão preventiva de Fábio Luís Lula da Silva, conhecido como Lulinha, filho do presidente da República.
Abaixo, o placar de votos sobre o relatório derrotado.
A FAVOR
deputada Adriana Ventura (Novo-SP)
deputado Alfredo Gaspar (União-AL)
deputada Bia Kicis (PL-DF)
deputada Coronel Fernanda (PL-MT)
deputado Coronel Chrisóstomo (PL-RO)
senadora Damares Alves (Republicanos-DF)
senador Eduardo Girão (Novo-CE)
senador Izalci Lucas (PL-DF)
senador Magno Malta (PL-ES)
deputado Marcel Van Hattem (Novo-RS)
senador Marcio Bittar (PL-AC)
senador Rogério Marinho (PL-RN)
CONTRA
deputado Alencar Santana (PT-SP)
deputado Átila Lira (PP-PI)
senadora Augusta Brito (PT-CE)
deputado Dorinaldo Malafaia (PDT-AP)
senadora Eliziane Gama (PSD-MA)
senador Humberto Costa (PT-PE)
senador Jaques Wagner (PT-BA)
senadora Jussara Lima (PSD-PI)
deputado Lindbergh Farias (PT-RJ)
deputada Meire Serafim (União Brasil-AC)
deputado Neto Carletto (Avante-BA)
deputado Orlando Silva (PC do B-SP)
deputado Paulo Pimenta (PT-RS)
senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP)
deputado Ricardo Ayres (Republicanos-TO)
deputado Rogério Correia (PT-MG)
senador Rogério Carvalho (PT-SE)
senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS)
senadora Teresa Leitão (PT-PE)