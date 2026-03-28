Limitar o consumo de chocolate por crianças na Páscoa é uma das recomendações mais difíceis de cumprir para os pais. Para passar pela data sem frustar os pequenos, especialistas sugerem investir em produtos com porcentagens mais altas de cacau, na moderação da quantidade e em receitas caseiras, como as que misturam cacau 100% e vegetais.

Para bebês com até dois anos de idade, aliás, a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), o Ministério da Saúde e a OMS (Organização Mundial de Saúde) são unânimes: nada de açúcar.

"Isso inclui o chocolate. Nessa fase, o paladar está em formação e as papilas gustativas são muito sensíveis. Introduzir o açúcar precocemente aumenta o risco de recusa de alimentos in natura (frutas e legumes) e predispõe a doenças crônicas no futuro", diz a nutricionista Daniela Bicalho, consultora da Associação Brasileira de Nutrição (Asbran).