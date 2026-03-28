Carlo Ancelotti já teve tanto corte por lesão na seleção brasileira que já nem deve mais se assustar quando recebe mensagem do seu departamento médico. Na última quinta-feira , o treinador perdeu mais dois jogadores durante a partida contra a França: Raphinha e Wesley.

As ausências atingem diretamente o setor ofensivo e a lateral-direita, mas a reposição escolhida pelo técnico chamou a atenção. Em vez de convocar um jogador da mesma posição, Ancelotti optou pela inclusão do zagueiro Vitor Reis, reforçando uma tendência já observada em suas decisões recentes e uma outra rotina do italiano comandando a Amarelinha.

A escolha indica que a solução para a lateral-direita deve, novamente, passar pela improvisação. O nome da vez é Ibañez, defensor do Al-Ahli, que já foi utilizado dessa forma e atuou alguns minutos contra a França. Ele se encaixa no perfil que o treinador já sinalizou que pretende utilizar na lista final do Mundial: um lateral que originalmente é zagueiro.