O Corinthians encerrou a janela de transferências com sete reforços. Mesmo sem conseguir o "cereja do bolo" nos últimos dias, a avaliação interna foi positiva. Em contato com a reportagem, o executivo de futebol Marcelo Paz destacou a criatividade do departamento para encontrar alternativas em diferentes mercados, especialmente diante da necessidade de cumprir a reestruturação financeira do clube, que impunha contratações sem pagamento de taxas.

O Corinthians, portanto, priorizou atletas livres no mercado ou por empréstimo. Ao todo, chegaram o lateral Pedro Milans e o zagueiro Gabriel Paulista (ambos livres), os volantes Allan e Matheus Pereira (emprestados), os meias Jesse Lingard e Zakaria Labyad (livres) e o atacante Kaio César (emprestado).

"Conseguimos trazer sete nomes nessa condição (financeira), o que precisa ser considerado um êxito, com muita criatividade. Vieram jogadores que estavam no Uruguai, na China, na Coreia, na Turquia, além de clubes como Flamengo e Fortaleza. Mapeamos o mercado inteiro para encontrar oportunidades de qualidade, que agregassem ao Corinthians e preenchessem lacunas a custo zero. Se compararmos com outros clubes, nossa relação custo-benefício é excelente", disse Paz.