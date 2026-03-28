"Robert Trivers poderia ter sido um dos grandes heróis românticos da ciência do século 20 se tivesse morrido nos anos 70, como algumas pessoas supunham que aconteceria", diz um perfil do biólogo, de 2005, no jornal britânico The Guardian. Trivers, um dos maiores nomes da ecologia comportamental, que foi apresentado à biologia praticamente por acidente, morreu no dia 12 deste mês, aos 83 anos.

Ele faleceu na casa de sua filha Natasha Trivers em Mount Vernon, Nova York, segundo o jornal americano The New York Times. A família não revelou a causa da morte.

No seu início de vida, Trivers esteve distante da biologia. Entrou na Universidade Harvard, nos Estados Unidos, para estudar matemática, interessou-se por direito -mas foi recusado nas faculdades que tentou- e acabou se graduando em história, "uma área pela qual eu tinha pouco respeito e nenhuma intenção de seguir".