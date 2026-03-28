Depois de Vitor Reis ser chamado por Carlo Ancelotti para o amistoso contra a Croácia, o Palmeiras pode emplacar três jogadores da "geração do bilhão" já na Copa do Mundo de 2026. Estêvão, Endrick e Reis fazem parte do ambicioso projeto que reposicionou o clube como um dos principais formadores no país e no mundo.

A presença dos jovens atletas na seleção chancelam o sucesso do coordenador João Paulo Sampaio nas categorias de base. Ele chegou ao Palmeiras em 2015, na gestão do então presidente Paulo Nobre, para substituir Erasmo Damiani, e foi o grande responsável pela reformulação da área e faturamento bilionário envolvendo os talentos da Academia.

Dos três nomes da "geração do bilhão", a presença mais consolidada no Mundial é de Estêvão. Embora não tenha sido chamado para os amistosos internacionais, porque estava machucado no período da convocação, o atacante do Chelsea caiu nas graças do treinador da seleção. Ancelotti elogiou o talento e maturidade do ex-palmeirense.