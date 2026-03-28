A previsão do tempo para este sábado (28) segue o mesmo indicado pelos institutos de meteorologia, com clima seco, ensolarado, temperaturas elevadas e índices de umidade reduzidos em todo o estado de São Paulo.

Na região metropolitana da capital, por exemplo, as simulações atmosféricas do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) e da Climatempo preveem sol forte e calor, com os termômetros variando de 18°C de manhã a 30°C à tarde.

A quantidade de nuvens deve aumentar no período da tarde, devido à chegada da brisa do oceano Atlântico, mas não há previsão de chuva.