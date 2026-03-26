Um estudante do curso de Direito da Universidade Iguaçu (UNIG), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, tirou a roupa durante uma aula na noite de segunda-feira (23).

Segundo relatos, além de se despir diante dos colegas, o aluno apresentou comportamento agressivo, o que aumentou a tensão na sala. A situação foi contida após a intervenção de um colega, e a aula teve de ser interrompida.

A Polícia foi acionada e os envolvidos foram levados para prestar esclarecimentos.