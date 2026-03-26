27 de março de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
CURSO DE DIREITO

Aluno tira toda a roupa em classe e é contido por colega; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução de vídeo/Instagram
A situação foi contida após a intervenção de um colega, e a aula teve de ser interrompida.
A situação foi contida após a intervenção de um colega, e a aula teve de ser interrompida.

Um estudante do curso de Direito da Universidade Iguaçu (UNIG), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, tirou a roupa durante uma aula na noite de segunda-feira (23).

Segundo relatos, além de se despir diante dos colegas, o aluno apresentou comportamento agressivo, o que aumentou a tensão na sala. A situação foi contida após a intervenção de um colega, e a aula teve de ser interrompida.

A Polícia foi acionada e os envolvidos foram levados para prestar esclarecimentos.

Em nota, a instituição informou que adotou medidas imediatas, incluindo o desligamento do estudante, e afirmou que não tolera esse tipo de conduta no ambiente acadêmico.

Com informações do CNN Brasil.

Comentários

Comentários