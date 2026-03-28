O São Paulo encerrou a janela de transferências com seis reforços confirmados e um investimento direto de apenas 500 mil euros (cerca de R$ 2,7 milhões, na cotação atual) - valor referente ao empréstimo do meia Cauly.

O time paulista repetiu a estratégia adotada no início da temporada e apostou em oportunidades de mercado. Chegaram ao clube Danielzinho, Carlos Coronel, Matheus Dória e Lucas Ramon, além de Artur, todos sem custos de transferência. As negociações foram conduzidas pelo diretor executivo do clube, Rui Costa.

O único valor envolvido foi justamente pelo empréstimo de Cauly, mas que, na prática, será compensado por pendências financeiras do Bahia com o São Paulo -por causa das recentes negociações envolvendo Michel Araújo e Rodrigo Nestor.