A notícia de que materiais biológicos foram supostamente furtados de um laboratório de alto nível de biossegurança causa certo alarme, mas o caso na Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) que levou à prisão de uma professora na última semana, é a falta de transparência que pode alarmar desnecessariamente a população.

Pesquisadores ouvidos pela reportagem que conhecem o trabalho do laboratório e dos envolvidos no caso - e que pediram para não serem identificados - afirmam que, até onde se sabe, os micro-organismos que são manuseados no local são bem conhecidos da comunidade científica.

Em geral, o laboratório trabalha com vírus influenza, causador da gripe. Por exemplo, são conhecidos trabalhos no local com o H5N1, da gripe aviária, que pode ser transmitido de animais para pessoas, mas sem documentação de transmissão entre humanos. Outro vírus de aves mencionado à reportagem foi o da doença de Newcastle.