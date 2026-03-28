Recém-filiado ao PL do ex-presidente Jair Bolsonaro, o deputado Alfredo Gaspar (AL) buscou vincular as fraudes a aposentadorias e pensões investigadas na CPI do INSS ao governo Lula (PT), com diversas citações ao petista em seu relatório, enquanto praticamente ignorou a cúpula da gestão anterior.

O nome Bolsonaro aparece cinco vezes nas 4.340 páginas do relatório, fora menções em reportagens reproduzidas no documento ou transcrições dos depoimentos à CPI. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva é citado 37 vezes, excluídas também as menções em depoimentos, matérias jornalísticas ou as citações a seus dois filhos, irmão e ex-nora.

Ex-procurador-geral do Ministério Público, Gaspar se filiou nesta quinta (26) ao partido de Bolsonaro, com o objetivo de concorrer ao Senado ou ao governo de Alagoas. O ato contou com foto ao lado do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), adversário do petista.