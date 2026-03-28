Uma das principais apostas do governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) na saúde, a chamada Tabela SUS Paulista fortaleceu o caixa dos hospitais e é associada ao aumento do número de procedimentos. O modelo, porém, enfrenta críticas por não reduzir filas de espera nem atacar problemas estruturais da área.

Criado em 2024, o programa já injetou quase R$ 9 bilhões na rede conveniada ao SUS e busca reduzir o descompasso entre os custos reais dos procedimentos e os valores pagos pela União. Além do estado de São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Espírito Santo adotaram estratégias semelhantes.

Em 2025, por exemplo, a tabela nacional pagava R$ 71,15 por uma biópsia de fígado por punção. A complementação paulista acrescentou R$ 142,30, elevando o valor total para R$ 213,25 -66,7% a mais.