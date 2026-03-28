A ministra do Planejamento, Simone Tebet, filiou-se ao PSB na noite desta sexta-feira (27) para disputar o Senado por São Paulo na chapa encabeçada por Fernando Haddad (PT) ao governo paulista e defendeu que o vice-presidente Geraldo Alckmin, agora companheiro de partido, tente a reeleição junto do presidente Lula (PT).

"Eu defendo hoje que o vice-presidente continue, que em time que está ganhando não se mexe, na vaga de vice-presidente, de pré-candidato a vice-presidente da República, ao lado do presidente Lula", declarou Tebet a jornalistas após o evento.

A cerimônia de filiação ocorreu na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo), na zona sul da capital, e foi acompanhada por quadros tradicionais do partido, incluindo Alckmin, o ministro Márcio França (Empreendedorismo) e a deputada federal Tabata Amaral. O petista José Dirceu também compareceu.