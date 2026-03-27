O que Carlo Ancelotti mais sofre para achar na seleção brasileira é alguém que queira ser dono da lateral. Tanto da esquerda quanto da direita. O jogo contra a França nesta quinta-feira (26) reforçou alguns aspectos disso, mas foi encarado com algumas ressalvas.

Douglas Santos mostrou muita insegurança na esquerda, mas foi colocado às pressas para jogar mesmo com apenas um treino com o time. Ele não esteve com o grupo na segunda e na terça por problemas no seu voo, treinou na quarta e já entrou em campo no domingo.

Depois de ter ido bem quando o Brasil atropelou a Coreia do Sul, ele convenceu Ancelotti que poderia ser o reserva de Alex Sandro, cortado por lesão nesta Data Fifa. O comandante ainda fez mais alguns testes, ainda mais porque Douglas esteve machucado em novembro, mas seu nome continuou na lista.