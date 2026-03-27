Após a chegada de Jair Bolsonaro (PL) em casa, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) afirmou nesta sexta-feira (27) que o "bônus" da prisão domiciliar é de todos que procuraram o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), para pedir pela transferência do ex-presidente.

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"O bônus é de todos aqueles que foram até o STF, até o ministro Alexandre de Moraes, interceder por essa prisão domiciliar. Não tem uma pessoa que tirou o Bolsonaro do batalhão. São várias. Todos aqueles que intercederam em oração e pessoalmente junto ao ministro", declarou.