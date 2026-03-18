A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) quer um novo encontro com o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes para pedir que o marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), cumpra a pena em casa.

Segundo aliados do ex-presidente, Michelle quer ter a oportunidade de dizer pessoalmente ao magistrado que Bolsonaro não pode ficar sozinho à noite pelo risco de broncoaspiração. Ela também quer relatar a Moraes em pessoa que, de acordo com a equipe médica, se tivesse sido socorrido cerca de uma hora mais tarde, o ex-presidente poderia ter morrido durante o episódio que o levou ao hospital na sexta-feira (13).

Bolsonaro está internado desde então em um hospital particular em Brasília com broncopneumonia. Conforme o boletim médico divulgado nesta quarta (18), ele teve melhora nos dois pulmões, mas segue sem previsão de alta hospitalar.