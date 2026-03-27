O estudante Luis Henrique Etechebere Bessa, de 18 anos, recebeu nota zero na redação da segunda fase da Fuvest 2026 e ingressou na Justiça para solicitar esclarecimentos sobre a correção. Ele disputava uma vaga no curso de Direito da Universidade de São Paulo (USP) e foi eliminado do processo seletivo.
Leia mais: Redação do Enem: Só 12 tiveram nota máxima, um é da rede pública
A redação começou com a frase: “Perpassa em altivez, pela procela, a grandiloquência condoreira, em cuja máxima aforismática revela a tétrica languidez do sofrer recôndito.” Após questionar o resultado, o candidato afirma que recebeu resposta genérica e, com apoio da mãe, que é advogada, protocolou mandado de segurança. “Ainda estou aguardando uma resposta do reitor da USP. Só queria entender minha nota”, declarou.
Em nota, a Fuvest informou que o candidato foi eliminado porque o texto não abordou o tema proposto, cuja frase temática era “O perdão é um ato que pode ser condicionado ou limitado”. Segundo a instituição, “Não há indícios suficientes que demonstrem essa compreensão [do tema] e desenvolvimento (...), o que prejudica sensivelmente a pertinência das informações e da efetiva progressão textual". A fundação também afirmou que a redação passou por mais de três avaliações cegas e que não há possibilidade de revisão da nota.
Professores ouvidos pelo g1 apontaram que o excesso de vocabulário rebuscado comprometeu a clareza e a argumentação. Segundo eles, o texto apresenta acúmulo de referências e conceitos sem conexão direta com a proposta temática, dificuldade de identificar tese e desenvolvimento consistente, além de priorizar erudição em detrimento da construção de posicionamento claro sobre o tema.
Abaixo, a íntegra da redação entregue pelo candidato:
Intentona pela Reconstituição da Interioridade
Perpassa em altivez, pela procela, a grandiloquência condoreira, em cuja máxima aforismática revela a tétrica languidez do sofrer recôndito. Djaimilia de Almeida concebe, em A Visão das Plantas, valer-se a epísteme lírico-narrativa de concepções hermenêutico-historiográficas, as quais decorrem da dialética antagônica e maquiavélica ao postularem a teleologia hodierna. Sob essa perspectiva, Ferdinand de Saussure preconiza a relação simbiótica entre significado e significante a partir da coesão engendrada pelo domínio tradicional concomitante ao coercitivo. Entretanto, à medida em que impera a dinamicidade, fragilizam-se axiomas em difusas postulações. Nesse ínterim, ressoa o sofrer recôndito na fragmentação identitária ao se concernir ao perdão - significado - múltiplos significantes: o condicionamento e a limitação, seja em razão da violência simbólica ou da tecnocracia.
Nessa vereda, sobrepuja-se a subjetividade ao “modus vivendi” da superestrutura cívico-identitária. Articula a dialética bourdiana - de Pierre Bourdieu - a internalização de signos culturais, fundamentados por efemérides violentas, a partir da impotência reflexiva inerente ao sujeito-interlocutor, o qual se resigna à unidimensionalidade distópica que o cerca. Dessa forma, transfigura-se a universalidade associada ao imperativo categórico no perdão condicionado: busca incessante por relegar a outrem o esvaziamento eudaimônico da individualidade esvaziada.
Ademais, nota-se haver a instrumentalização da razão a partir do Antropo-tecno-ceno - era em que ocorre a comodificação cultural a partir do uso de emergentes adventos tecnológicos. Nesse ínterim, Michael Sandel postula ser promovida pela tecnocracia a associação de concepções desenvolvimentistas à égide capitalista, ocasionando a negligência da seguridade social. Assim, desnuda-se o perdão limitado como sendo uma intentona à valorização do indivíduo cujo “status quo” encontra-se invisibilizado, uma vez que ocorre a busca mercadológica pelo perdão.
Diante do exposto, revela-se a tendência, no espectro contemporâneo, à fragmentação da “psique” coletiva, sendo o “perdão” a elucidação de sua fenomenologia. Nesse sentido, é diminuída a grandiloquência condoreira pela tecnocracia e pela violência simbólica, sendo o sofrer recôndito o seu suplício, em distintos significantes.
Com informações do g1